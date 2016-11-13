Дмитрий Живоглядов: "Отсутствие Засеева не скажется на игре "Уфы" в матче с "Анжи"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов уверен, что команда сумеет навязать борьбу "Анжи" в матче 14-го тура чемпионата России, несмотря на отсутствие хавбека Азамата Засеева. Полузащитник не сможет принять участие в игре из-за дисквалификации.

- Настрой на "Анжи" только один - нужно ехать и добиваться там победы, - приводит "Р-Спорт" слова Живоглядова. - Отсутствие Засеева, я думаю, не скажется, поскольку игроки в команде умеют заменять друг друга. "Анжи" - очень хорошая команда, с хорошим подбором игроков, очень неуступчивая, особенно когда играет дома в Махачкале. Кому-то одному внимание уделять не будем, поскольку у них хорошая команда с квалифицированными игроками, да и к тому же нужно сначала узнать, кто выйдет на поле в матче.

По словам защитника, товарищеский матч с ЦСКА (1:0), проведенный во время перерыва в чемпионате России, стал хорошей возможностью для практики.

- С ЦСКА всегда приятно играть. В плане игровой практики команды эта игра стала очень хорошей практикой, поскольку во время перерыва на сборную надо было сыграть матч, чтобы не потерять игровой тонус, ритм. Никто даже не опасался травмироваться в таких условиях, поскольку нам в такую погоду играть еще четыре тура, - подытожил Живоглядов.