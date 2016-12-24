Дмитрий Живоглядов: "Кому хотелось на поле ноги оторвать? Дзюбе"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов рассказал, против кого из игроков ему тяжелее всего приходилось действовать. По его словам, очень тяжело приходится с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.



– Кому хотелось на поле ноги оторвать? Ноги оторвать только в игре, наверное, Дзюбе, – цитирует Живоглядова sportfm.ru. - С ним тяжело играть, не знаешь, как его накрывать, фиг к нему подберешься. С Траоре приходилось играть, но он не такой, как Дзюба. Против ивуарийца легче играть. Почему у него не получилось в ЦСКА? Ну, такое бывает, не влился в состав.