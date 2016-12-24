04:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Живоглядов: "Кому хотелось на поле ноги оторвать? Дзюбе"

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Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов рассказал, против кого из игроков ему тяжелее всего приходилось действовать. По его словам, очень тяжело приходится с нападающим "Зенита" Артемом Дзюбой.

– Кому хотелось на поле ноги оторвать? Ноги оторвать только в игре, наверное, Дзюбе, – цитирует Живоглядова sportfm.ru. - С ним тяжело играть, не знаешь, как его накрывать, фиг к нему подберешься. С Траоре приходилось играть, но он не такой, как Дзюба. Против ивуарийца легче играть. Почему у него не получилось в ЦСКА? Ну, такое бывает, не влился в состав.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/zhivoglyadov-komu-khotelos-na-pole-nogi-otorvat-dzyube.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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foreverCSKAforever

Да как он смеет так про легенду питерского футбола?

17:43

crazysun78

а также руки и голову... )))

13:27

merniloskut

Если Дзюбе оторвать ноги то у него, кой чего, будет до земли!

11:21

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