Дмитрий Живоглядов: "Информация об уходе Гончаренко не отразилась на "Уфе"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов после матча 16-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2) отметил, что информация об уходе главного тренера Виктора Гончаренко никак не отразилась на команде. По его словам, уфимцы имели много моментов.



– Для положительного результата "Уфе" не хватило везения, потому что у нас было много моментов. Забей мы первыми, все бы сложилось иначе, – приводит слова Живоглядова Today News Ufa. – Информация о возможном уходе Виктора Гончаренко на команде никак не отразилась. Что касается погоды, то все были в равных условиях. Какая была погода, от нее и отталкивались.