Дмитрий Живоглядов: "Футболисты положительно воспринимают смену тренера"

Защитник "Уфы" Дмитрий Живоглядов прокомментировал назначение Дмитрия Кириченко на пост исполняющего обязанности главного тренера команды. Ранее Сергей Томаров покинул должность по собственному желанию.

– Футболисты обычно воспринимают это положительно, не мы выбираем того или иного главного тренера. Мы только можем соглашаться с ним, работать под его руководством, выполнять его требования, какие приводили бы к положительным результатам. Пока кардинальных изменений нет. К "Спартаку" готовимся в плановом режим, тренер подсказывает, что надо изменить, что-то наоборот хорошее оставить.

– Как вам талисман команды в виде пчелы?

– Понравился такой, необычный, реально понравился, когда увидел в живую. (Иван Уральский)