Дмитрий Ятченко: "Анжи" нынешний и прошлогодний - две разные команды"

Защитник "Крыльев Советов" Дмитрий Ятченко уверен, что матч 9-го тура чемпионата России с "Анжи" будет складываться непросто. По его словам, в этом сезоне игра махачкалинцев производит приятное впечатление.

- В новом сезоне полностью смотрел две игры махачкалинцев и хочу сказать, что "Анжи" нынешний и прошлогодний - это две разные команды, - приводит пресс-служба самарцев слова Ятченко. - Костяк команды остался, произошло качественное усиление. Также пришел новый тренер. И теперь их игра производит очень хорошее впечатление.

Сейчас "Анжи" выглядит совсем по-другому. Видно, что каждый их игрок четко знает, что делать на поле. Думаю, нам будет очень тяжело. Но нам нужно отталкиваться не от игры соперника, а от своей. Мы будем играть дома, отступать некуда. И либо мы двигаемся выше, либо остаемся ни с чем - чего, поверьте, не хочет никто. Так что матч с "Анжи" будет для нас определяющим.

- В чем главные козыри "Анжи"?

- Это команда, которая играет до последнего и не сдается, даже когда игра складывается не в их пользу. Махачкалинцы агрессивно атакуют, но, к слову, не отличаются такой уж непроходимой обороной, позволяя сопернику создавать моменты. Если мы сыграем правильно, то можем доставить им проблемы.