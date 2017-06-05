Дмитрий Яшин: "В "Тереке" много раз предлагали принять ислам"

Защитник белорусского клуба "Крумкачи" Дмитрий Яшин рассказал о своем выступлении в дубле "Терека". В грозненском клубе он начал профессиональную карьеру и по-прежнему принадлежит ему. В Белоруссии футболист играет на правах аренды с марта 2016 года.

- Я там один был русский, все остальные мусульмане, - цитирует krumka.by Яшина. - Сколько раз предлагали принять ислам! Но это вее ненавязчиво было так, понемногу на мозги капали понемногу: "Дим, ну подумай сам".

Приняли меня очень хорошо, без малейших предубеждений. Взяли под опеку, можно сказать. Если приехать в Грозный, тебя примут, как будто ты давний друг. Я влился в атмосферу Чечни так легко и непринужденно. Все время в гости приглашают. Обижаются, если ты в гости не приходишь. А если приходишь, то это не просто чай попить – такую поляну накрывают, что столы ломятся.

Я всегда очень тепло вспоминаю время, проведенное в Грозном. Нам на полсезона как-то спустили в дубль Сашу Павленко и Олега Власова. И мы все время проводили с ними. Мы с моим другом Хакимом жили с ним на базе. Там же и Саша с Олегом поселились. Остальные все по домам разъезжались. В основную команду тоже привлекали и тренироваться, и играть. Правда, играл я лишь в товарищеских матчах.