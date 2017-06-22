Дмитрий Торбинский: "Где продолжу карьеру? Перехожу в клуб НХЛ "Вегас"!"

Полузащитник Дмитрий Торбинский на вопрос, где он может продолжить карьеру, пошутил, что перейдет в команду НХЛ "Вегас Голден Найтс". Напомним, что последним клубом 33-летнего игрока стал "Краснодар", контракт с которым истек по окончании сезона–2016/17.

– Где я продолжу карьеру? В "Вегасе"! Говорят, они на драфте сейчас всех забирают, я легко переквалифицируюсь в хоккеиста, – пошутил Торбинский. – А если серьезно, то мне не хотелось бы сейчас ничего комментировать, скоро все узнаете.

В минувшем сезоне Торбинский провел за "Краснодар" 18 матчей в премьер-лиге, один – в Кубке России и еще восемь встреч в Лиге Европы. В 2008 году полузащитник завоевал со сборной России бронзовые медали чемпионата Европы, забив победный гол голландцам в четвертьфинале (общий счет 3:1).

Напомним, что "Вегас" набрал 30 игроков по итогам драфта расширения, а также приобрел права на семерых хоккеистов в обмен на выборы на последующих драфтах. Из российских хоккеистов там будут выступать защитник Алексей Емелин и нападающий Вадим Шипачев, а также клуб получил от "Тампы" права на Никиту Гусева. (Павел ГУРЕВИЧ)