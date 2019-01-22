Дмитрий Тарасов: "Заканчивать даже не планирую"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "СЭ" отметил, что не планирует заканчивать карьеру.

– Зимой вы тоже можете уйти? Писали, что есть вариант с арендой.

– Знаете, пишут сейчас слишком много. Особенно когда появился Инстаграм, за которым может следить весь мир. Инстаграм – болезнь номер один этого мира. Я себя знаю, был бы какой вариант, я бы первый написал об этом у себя на странице. В общем, у меня не было никаких разговоров о том, что могу куда-то уйти, не стоит верить всем этим слухам, это абсолютная неправда.

– А вы бы сами не хотели уйти в аренду, раз уж нерегулярно попадаете в состав?

– Надо посмотреть на эти сборы. После них, наверное, стоит поговорить с главным тренером. Если он на меня не рассчитывает, почему бы и не рассматривать аренду? Пусть тренер решает: есть сбор, есть игры. Я хочу играть, в этом желании нет ничего сверхъестественного. Я готов приносить пользу "Локомотиву", на возраст вообще не смотрю. Силы есть, главная задача для меня – доверие. Если мне доверяют, то и игра будет идти, и я буду приносить пользу. А когда есть сомнения, критика, то могу потеряться. Спросите любого футболиста, он вам ответит то же самое.

– Вы можете сказать, что хотели бы закончить карьеру в "Локомотиве"? Или это будет слишком громко?

– Во-первых, да – это слишком громко. Но почему бы и нет? Во-вторых, заканчивать карьеру я не планирую. У меня есть здоровье, силы, амбиции. Мне еще играть и играть, я об этом даже не думаю. (Александр Рогулев)

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