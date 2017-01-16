Дмитрий Тарасов: "В шоу-бизнесе меня не существует"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал первое за длительное время интервью.
Первыми главные цитаты из него уже сегодня смогут узнать подписчики страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.
Прочитав интервью, вы узнаете:
– как восстанавливался Тарасов;
– почему он осенью не ходил в Черкизово на матчи команды;
– его отношение к нападению на Расула Мирзаева;
– заслуженно ли "Спартак" идет на первом месте;
– как Дмитрий относится к интересу прессы к расставанию с Ольгой Бузовой.
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Ботаникум
alar + + + А ведь у Митька кроме "футболки" ещё и ТРУСЕЛЯ ЕСТЬ с..........
18:35
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
скорее для дома 2. по уму как раз. тебя и футболе-то не очень заметно.
18:24
alar
И тут на память приходит его демарш в Турции в футболке с Путиным. Разве это был не кастинг для шоу-бизнеса?))))
18:22