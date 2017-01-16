17:40 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Тарасов: "В шоу-бизнесе меня не существует"

Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Дмитрий ТАРАСОВ. Фото Никита УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал первое за длительное время интервью.

Первыми главные цитаты из него уже сегодня смогут узнать подписчики страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

Прочитав интервью, вы узнаете:

– как восстанавливался Тарасов;

– почему он осенью не ходил в Черкизово на матчи команды;

– его отношение к нападению на Расула Мирзаева;

– заслуженно ли "Спартак" идет на первом месте;

– как Дмитрий относится к интересу прессы к расставанию с Ольгой Бузовой.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Ботаникум

alar + + + А ведь у Митька кроме "футболки" ещё и ТРУСЕЛЯ ЕСТЬ с..........

18:35

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

скорее для дома 2. по уму как раз. тебя и футболе-то не очень заметно.

18:24

alar

И тут на память приходит его демарш в Турции в футболке с Путиным. Разве это был не кастинг для шоу-бизнеса?))))

18:22

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