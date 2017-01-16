Дмитрий Тарасов: "В шоу-бизнесе меня не существует"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал первое за длительное время интервью.

Первыми главные цитаты из него уже сегодня смогут узнать подписчики страницы "СЭ" в социальной сети Facebook.

Прочитав интервью, вы узнаете:

– как восстанавливался Тарасов;

– почему он осенью не ходил в Черкизово на матчи команды;

– его отношение к нападению на Расула Мирзаева;

– заслуженно ли "Спартак" идет на первом месте;

– как Дмитрий относится к интересу прессы к расставанию с Ольгой Бузовой.

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