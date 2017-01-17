Дмитрий Тарасов: "Слуцкий знает, что делает. И знает, чего хочет"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". Хавбек отметил, что полностью поддерживает бавшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого в его начинаниях за границей. Напомним, что пару недель назад "СЭ" написал о том, что Слуцкий на полуофициальной основе войдет в состав научно-аналитического отдела "Челси". Сейчас наставник активно изучает английский язык.

– Удивлены, что из российского футбола ушел Леонид Слуцкий?

– Он знает, что делает. И знает, чего хочет. Что бы ни сделал дальше, буду рад за него, если получится. В том числе – и за границей. Считаю себя патриотом. Если русские люди оказываются в зарубежных клубах и чемпионатах и выступают успешно, это только прославляет нашу страну. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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