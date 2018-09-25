Дмитрий Тарасов: "Семья мотивирует стремиться вверх, даже если допускаешь ошибки"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов поблагодарил свою семью за поддержку. В матче 8-го тура чемпионата России против "Зенита" (3:5) Тарасов вышел на замену на 78-й минуте. На 80-й он получил желтую карточку, а уже на 82-й - красную.

"Спасибо большое моей семье за поддержку и понимание, на то она и есть семья. Именно она мотивирует стремиться вверх, даже если и допускаешь ошибки. Мудрый человек сделает выводы и постарается их исправить в ближайшее время", - написал Тарасов в Инстаграме.