Дмитрий Тарасов: "Семин произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". В нем он, среди прочего, рассказал, как пережил разрыв крестообразных связок, и отметил, что очень благодарен новому главному тренеру Юрию Семину.

– Ваше повреждение совпало с новым для "Локомотива" периодом. Получается, изменения, связанные с возвращением Юрия Семина, прошли в стороне от вас?

– Почему же, успел сыграть с "Краснодаром", участвовал в тренировках. Да и вообще Семин для меня не новый тренер. Именно он в конце 2009 года пригласил в "Локомотив", тем самым фактически начал новый важный этап в моей жизни. За одно это очень ему благодарен, уважаю этого специалиста. Хорошо знаю его требования, никогда с ним не возникало никаких конфликтов и недопонимания. Надеюсь, и не возникнет.

– Связь во время лечения поддерживали?

– Я не сторонник навязываться и постоянно о себе напоминать. Все разговоры в профессиональной среде должны быть по делу. С Семиным поговорили в Москве сразу после того, как случился разрыв. Поняли, что не избежать операции. Он произнес те слова, которые футболисту нужно в такой момент услышать. И я с правильным настроем отправился лечиться. Конечно, обо мне не забывали, и это приятно. Из сборной тоже звонили, интересовались, как дела. Это все здорово помогает. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Тарасова