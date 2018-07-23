Дмитрий Тарасов: "Сделаем все, чтобы завоевать суперкубок"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после награждения команды золотыми медалями отметил, что для него выигрыш Суперкубка является принципиальным моментом.

- Насколько важно "Локомотиву" выиграть Суперкубок?

- Для меня это принципиально, потому что два раза имел такую возможность и не получилось.

- Думаете, на этот раз получится?

- Мы все сделаем для этого. Сейчас мы празднуем награждение золотыми медалями. Для нас это большое событие. Но как сказал один из футболистов, нужно это уже скорее забыть и перестраиваться на Суперкубок и новый чемпионат.

- Насколько принципиально обыграть именно ЦСКА?

- Да не важно, с кем соперничать, потому что матч будет за трофей. Сделаем все, чтобы завоевать его. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)