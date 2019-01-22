Дмитрий Тарасов: "При мне в старте "Локомотив" только выигрывал"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "СЭ" отметил, что позитивно оценивает первую часть сезона.

– Вообще, есть ощущение, что у вас в личной жизни все вроде бы налаживается, а вот в карьере – наоборот. Первая половина сезона вышла не самой удачной, игрового времени очень мало, почему так?

– Ищу причину в себе. Времени игрового действительно мало, и этим я недоволен. Мне остается только доказывать, что я нужен. У меня по ходу карьеры было много таких сложных ситуаций, ничего нового в этом для меня нет. Это – спорт, конкуренция. Кто-то играет лучше, а кто-то хуже. Если будешь работать, шанс рано или поздно появится, надо им воспользоваться и вернуться на свой уровень.

– В первой части сезона шансом воспользоваться не получилось?

– Почему? Если посмотреть мои игры, то я, несмотря на долгий простой, провел их на хорошем уровне. Кстати, "Локомотив" все матчи выиграл, когда меня ставили в стартовый состав. И если бы дальше доверяли, то было бы все нормально. Но решает тренер, выходить на поле или нет – это не моя инициатива. По тренировкам, думаю, вопросов у тренерского штаба ко мне не должно быть. (Александр Рогулев)

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