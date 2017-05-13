Дмитрий Тарасов: "Посвящаем победу Семину и Лоськову"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после матча 28-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (4:0) отметил, полузащитник Дмитрий Лоськов хорошо смотрелся на поле. По его словам, эта победа для него, а также главного тренера Юрия Семина, которому исполнилось 70 лет. Напомним, 43-летний Лоськов провел свой прощальный матч.

– Я думаю, что эту победу мы посвятим как Юрию Семину, так и Лоськову, для которого это юбилейным матч, – отметил Тарасов в эфире телеканала "Наш футбол". – Получилась хорошая и результативная игра. Голы мы посвящаем этим двум событиям.

Как удается сохранить мотивацию? Думаю, у каждого игрока есть имя, за которое он должен выходить и показывать свой уровень. На стадион приходят болельщики, для которых мы стараемся. Семин нас хорошо мотивирует, что мы и показали.

Лоськов те 12 минут, которые он провел на поле, смотрелся неплохо. Пару раз мог отдать опасные передачи. Чуть один на один не вывел. На тренировках он также выглядел хорошо. Он – хороший человек, отличный игрок и тренер. Думаю, он еще нам поможет.