Дмитрий Тарасов: "Поражение от "Стремсгодсета" пойдет на пользу "Локомотиву"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после поражения в контрольном матче от "Стремсгодсета" (0:1) подчеркнул, что восстановился после повреждения и готов провести полный поединок. Также игрок призвал не делать серьезных выводов о готовности клуба к весенней части сезона.

– Думаю, выводы делать не стоит, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Тарасова. – Это всего лишь контрольный матч. Возможно, поражение даже пойдет на пользу. Есть над чем работать.

– Как сами оцените свою форму?

– Восстановление после травмы завершено. Я могу сыграть даже 90 минут. Готов на сто процентов и стараюсь показать свой максимум.

– "Локомотив" в этом матче опробовал две схемы. Какая привычнее?

– Конечно, по старой играть более привычно, но все футболисты знают, что делать и как играть по новой схеме. Нужно просто выполнять установку тренера.