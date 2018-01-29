Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Пара поженилась 9 января, это третий брак футболиста. С первой женой - Оксаной Осинкиной - брак распался в 2011 году, со второй - телеведущей Ольги Бузовой - в 2016-м.

Свадьбу Тарасова посетили его одноклубники - братья Алексей и Антон Миранчуки.