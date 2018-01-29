Полузащитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Тарасов обвенчался с моделью Анастасией Костенко. Пара поженилась 9 января, это третий брак футболиста. С первой женой - Оксаной Осинкиной - брак распался в 2011 году, со второй - телеведущей Ольги Бузовой - в 2016-м.
Свадьбу Тарасова посетили его одноклубники - братья Алексей и Антон Миранчуки.
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:53
баламошка
Венчаться же только 1 раз можно вроде? Значит, получается, что предыдущих он не так сильно любил?) Арбузова щас наверна хрусталь дома бьёт и волосы на голове выдёргивает)
18:17
Serenky25
А как же тарабузики?
17:45