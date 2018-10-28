Дмитрий Тарасов - о матче с "Енисеем": "Поверили в победу только после третьего гола"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ (3:0) заявил, что хозяевам поля не хватило удачи в этой встрече.

- Поверили в победу только после третьего гола, - цитирует Тарасова официальный сайт "Локомотива". - "Енисей" мог забивать, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.

После 12 туров "Локомотив" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

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