17:35 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Тарасов - о матче с "Енисеем": "Поверили в победу только после третьего гола"

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Полузащитник "Локомотива"  Дмитрий Тарасов после победы над "Енисеем" в матче 12-го тура РПЛ (3:0) заявил, что хозяевам поля не хватило удачи в этой встрече.

Поверили в победу только после третьего гола, - цитирует Тарасова официальный сайт "Локомотива". - "Енисей" мог забивать, но им не хватило удачи. Нам повезло больше, поэтому увозим из Красноярска три очка. В начале тайма втягивались, но первую половину матча выиграли и довели дело до победы.

После 12 туров "Локомотив" занимает 2-е место в РПЛ, имея в активе 21 очко.

Енисей - Локомотив

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Дополнительная информация

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/18930

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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