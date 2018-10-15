22:44 15 октября | Футбол — РПЛ

Дмитрий Тарасов - о долге в 15 миллионов по алиментам: "Эта цифра выдумана"

Дмитрий Тарасов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Тарасов и Федор Смолов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Обсудить
5

Полузащитник "Локомотива"  Дмитрий Тарасов заявил, что с его личного счета ежемесячно автоматически списываются алименты. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок должен отдать более 15 миллионов рублей своей бывшей супруге Оксане.

- Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счёта, как и происходит на протяжении 7 лет, - сказал Тарасов в интервью порталу super.ru. -Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает 7 лет, соотвественно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств.

Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет. А я, повторюсь, сосредоточен на работе и мне это не интересно.

В текущем сезоне Тарасов провел 4 матча за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.

Все о чемпионате России - здесь

 

Опрос

Кто выиграет чемпионат России-2018/19?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://super.ru/a/dmitriy_tarasov_o_svoem_dolge_v_15_mln/

Обсудить
5
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 10-й тур. "Зенит" - "Краснодар", ЦСКА - "Локо" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...