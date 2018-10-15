Дмитрий Тарасов - о долге в 15 миллионов по алиментам: "Эта цифра выдумана"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов заявил, что с его личного счета ежемесячно автоматически списываются алименты. Ранее сообщалось, что 31-летний игрок должен отдать более 15 миллионов рублей своей бывшей супруге Оксане.

- Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счёта, как и происходит на протяжении 7 лет, - сказал Тарасов в интервью порталу super.ru. -Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает 7 лет, соотвественно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств.

Что касается долга в 15 миллионов. Эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и, как он мне по итогу скажет, так и будет. А я, повторюсь, сосредоточен на работе и мне это не интересно.

В текущем сезоне Тарасов провел 4 матча за "Локомотив" и не отметился результативными действиями.

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