23:49 5 мая | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Тарасов: "Ничья сегодня для "Локо" была бы как поражение"


Полузащитник "Локомотива"  Дмитрий Тарасов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России подчеркнул, что команду не устраивала ничья. "Локо", набрав 3 очка, досрочно оформил чемпионский титул.

- В голове сидело: если сегодня сыграем вничью, для нас это было бы как поражение, - сказал Тарасов в интервью пресс-службе "Локо". - Спасибо всей команде, что добились того, что должны были сделать два тура назад. Ну ничего, на своем стадионе при такой атмосфере победили. Всех болельщиков "Локо" с победой. Все последние игры мы отдавались, но не могли забить. Эдер сегодня вышел и забил победный гол.

Локомотив - Зенит

Турнирная таблица чемпионата России по футболу

Дополнительная информация

https://twitter.com/fclokomotiv/status/992861666080690176

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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