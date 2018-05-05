Дмитрий Тарасов: "Ничья сегодня для "Локо" была бы как поражение"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Зенитом" (1:0) в матче 29-го тура чемпионата России подчеркнул, что команду не устраивала ничья. "Локо", набрав 3 очка, досрочно оформил чемпионский титул.

- В голове сидело: если сегодня сыграем вничью, для нас это было бы как поражение, - сказал Тарасов в интервью пресс-службе "Локо". - Спасибо всей команде, что добились того, что должны были сделать два тура назад. Ну ничего, на своем стадионе при такой атмосфере победили. Всех болельщиков "Локо" с победой. Все последние игры мы отдавались, но не могли забить. Эдер сегодня вышел и забил победный гол.

Турнирная таблица чемпионата России по футболу