Дмитрий Тарасов: "Не знаю, почему считается, что для "Локо" ничья с лидером - хороший результат"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов​ не считает ничейные результаты в матчах с лидерами хорошим результатом для его команды. В марте Тарасов провел первый матч после серьезной травмы, в котором "Локо" сыграл вничью со "Спартаком" (1:1).

– Скажу честно, по игровым моментам было очень тяжело, – цитирует официальный сайт "Локомотива" Тарасова. – Можно тренироваться всю жизнь, но игра – это совсем другое ощущение, темп, нагрузка. К этому невозможно подготовиться: нужно просто постоянно играть, чтобы быть в тонусе. У меня его не было полгода. Возможно, из-за этого и допускал какие-то ошибки. С мячом пока работать не очень просто, но я старался окупить это помощью в центральной зоне – в борьбе и в единоборствах.

Но это все временно: если буду дальше регулярно играть, то быстро наберу форму.

– Ничья со "Спартаком" – в копилку положительных результатов?

– Не знаю, почему в тенденцию вошло: "Локомотив" играет вничью с лидером – хороший результат". Я так не считаю. Были моменты, где мы могли выигрывать этот матч. Раз все закончилось вничью – значит, закономерно. Но не значит, что хорошо для нас.

– А с распространенным мнением, что "Локо" играет с лидерами лучше, чем с середняками, согласитесь?

– Мы сами сложили такое мнение, растеряв очки в играх против команд из низа таблицы. Можем выдать сильнейшую игру против "Зенита", но запнуться на "Томи". Это психология. Ее нужно менять и переворачивать в обратную сторону.