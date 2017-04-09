Дмитрий Тарасов: "Не судите меня по "Инстаграму"! Соцсети разрушают жизнь"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью официальному сайту клуба призвал не делать выводы о нем по записям в "Инстаграме". По словам футболиста, социальные сети "разрушают жизнь".

– Медийность и дружба с артистами, известными личностями не мешает спортивной карьере?

– Если бы мне что-то мешало, я бы, наверное, так не делал. И не надо судить меня по "Инстаграму"! Я не провожу с ними каждый день, не тусуюсь, не гуляю. Да, хожу на концерты своих друзей – но только если на следующий день нет матча или ранней тренировки. У меня есть свои рамки, я знаю слово "стоп".

– Помните то беззаботное время без смартфонов и "инстаграмов"?

– Конечно! Помню, как уходил из дома в восемь утра в школу, потом целый день тренировки, домой возвращался в десять вечера. И никто за меня не переживал, никто не звонил – все знали, где я! Сейчас же – подряд звонки, SMS. А социальные сети вообще разрушают нашу жизнь. Какая-то ненормальная зависимость.