Дмитрий Тарасов: "Не смотрите на товарищеские матчи, мы готовы к началу сезона"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после награждения команды золотыми медалями отметил, что футболисты железнодорожников будут делать все, чтобы отстоять чемпионский титул.



- Что для вас значит встреча с болельщиками?

- Для нас это большой праздник, мы получили золотые медали. По эмоциям и по общению было видно, что все на большом позитиве.

- Чего нам ждать от следующего сезона?

- Сейчас сложно загадывать. Не будем обещать ничего сверхъестественного, но постараемся сделать все, чтобы защитить чемпионский титул.

- На предсезонном сборе "Локомотив" показывает не очень внятную игру – несколько ничьих, поражения. Чего сейчас не хватает команде после чемпионата мира?

- Думаю, что все уже готовы. Скоро игра с ЦСКА, а товарищеские матчи на сборах – немного другая история, это как тренировочные матчи. Конечно, хочется побеждать в каждой встрече, но и перед чемпионским сезоном мы неудачно проводили товарищеские матчи. Не стоит на них обращать внимания. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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