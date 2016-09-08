Дмитрий Тарасов: "Мы не играем в футбол, мы живем им"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки, поразмышлял на своей странице в Instagram о значении футбола в своей жизни. 29-летнего хавбек будет прооперирован в Риме. Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим, что Тарасов порвал крестообразные связки третий раз в карьере.

"Что же есть твой футбол? – Так сразу и не сказать... – Попробуй. – Ну, это когда..ну..в общем...Когда ты без труда отличишь звук удара по мячу, запах новых бутс, свежесть травы. Когда без этого ты не можешь спокойно заснуть. – Пфф, и все? Глупости.. – Ну блин... Еще когда ты можешь встать с утра на пробежку на часах 6:30, а за окном "-20", когда ты не за компом, а вечно на тренировке, когда просыпаешься не в постели, а с мамой в машине около стадиона, когда в каждом игроке видишь соперника, и стараешься стать лучше, быстрее, сильнее, когда перед игрой тебе плевать на все. Ты просто слушаешь музыку и ждешь... – Ахаааа...все равно глупо. Детское хобби! – ХОББИ?!? НУ нет... Сломанные кости, постоянные растяжения, боль, слезы, выбитые суставы, уничтоженные колени, сотрясения, сколотые зубы, ссоры с родными. Иногда все говорят тебе, "хватит, все кончено,ты сломан, травмы и страх сломают тебя до конца, уходи"...Даже родители уже не верят в тебя… – И… Что потом? -А потом ты ложишься,закрываешь глаза,включаешь музыку,и засыпаешь. А на утро встаешь, надеваешь спортивный костюм и выходишь на улицу, потом приходишь, звонишь друзьям, узнаешь во сколько тренировка, и все опять...сначала. – Во имя чего все это? – Просто… Хочется снова встать на газон, почувствовать соленый вкус крови на губах, вскинуть руки после забитого мяча… Просто хочется когда-нибудь сказать всем, кто в тебя не верил, и смеялся над тобой, что все было не зря. Запомни, мы не играем в футбол, мы живем им", – написал Тарасов.