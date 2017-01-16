Дмитрий Тарасов: "Мирзаев - реально тигр. Железный человек"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". Первыми цитаты из этой беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети Facebook.

– Когда в последний раз виделись с вашим другом Расулом Мирзаевым?

– Как раз перед отъездом на сборы навестил его. Все хорошо, идет на поправку. Железный человек. Ему на самом деле очень повезло в жизни. Что пережил и как быстро пошел на поправку – реально тигр. Надеюсь, что скоро восстановится и снова будет тренироваться. Это для него очень важно.

– Как узнали о произошедшем?

– В тот же день. Это было утром 31 декабря, я еще хотел выспаться, чтобы встретить Новый год, но меня разбудил телефон. Открываю глаза, куча пропущенных вызовов. Пока пытаюсь понять, в чем дело, раздается еще один звонок. Поднимаю трубку и слышу: в Расула стреляли. Я в шоке, не понимаю даже, жив ли он, переспрашиваю. Когда сказали, что в больнице, немного отлегло. Умылся, собрался и сразу к нему поехал.

– 14 выстрелов за то, что вступился за знакомого, – как такое вообще возможно?

– Не хочу это комментировать. Пусть занимаются соответствующие органы. Полиция ведет расследование, думаю, скоро все прояснится. Для меня сейчас главное то, что мой друг здоров и его жизни ничто не угрожает.

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