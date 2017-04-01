Дмитрий Тарасов: "Локомотив" играл лучше "Уфы"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после победы над "Уфой" (1:0) в матче 21-го тура чемпионата России отметил, что главным было взять три очка. Игрок добавил, что "Локомотив" очень хочет выйти в финал Кубка России. Напомним, что в полуфинале турнира железнодорожники сыграют с "Уфой".

– Получилось одержать победу, самое главное – три очка. Мы лучше играли, создали больше моментов, один из которых смогли реализовать, хотя могли и больше.

– В середине следующей недели игра с той же "Уфой" на кубок, чего ждать от этой игры?

– Кубок – совершенно другое соревнование, думаю, что будет совсем иная игра, будем готовиться к ней, нам нужен финал.

– Можете сравнить состояние команды в конце 2016 года и сейчас, когда в 4 матчах взяли 7 очков?

– Я не помню, что было в 2016 году, сегодня 2017-й, идем дальше. (Иван УРАЛЬСКИЙ)