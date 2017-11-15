Дмитрий Тарасов: "Локо" соскучился по чемпионату России"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, как команда проводит перерыв на матчи сборных. Чемпионат для железнодорожников возобновится 19 ноября матчем 17-го тура чемпионата России против "Анжи".

- Отдохнули три дня, после чего хорошо поработали, сыграли контрольный матч, - сказал Тарасов в интервью пресс-службе клуба. - Продолжаем работать, ждем возобновления чемпионата с нетерпением. Уже соскучились.

- Сейчас график будет достаточно плотный, и каждый матч - на вес золота?

- Да, но мы уже привыкли к такому графику. У нас есть проблемы - после игр сборных всегда тяжело втягиваемся. Но тренеры сделали некоторые поправки, думаю, с предстоящей игры будет все по-другому, сразу начнем набирать очки.

- Если в чемпионате все более-менее нормально, то в Лиге Европы есть проблемы. Матч с "Копенгагеном" уже держите в голове?

- Нет, не держим. Сейчас мы держим матч с "Анжи". Потом будем думать о Лиге Европы.

- Разница между чемпионатом и Лигой Европы - психологическая, или дело в уровне команд?

- Не знаю. Сейчас все в футбол умеют играть. Не вижу большой разницы. Важно, как мы друг друга настраиваем.