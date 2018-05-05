23:11 5 мая | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Тарасов: "Кто с кулаком придет, тот от кулака падет"

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в Инстаграм неоднозначный комментарий. Команда после этой игры завоевала чемпионский титул.

"Кто с кулаком придет, тот от кулака падет", - написал игрок.

 

Кто с кулаком придет, тот от кулака падет👊🏻

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 5 Май 2018 в 12:49 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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sm.forever

Реальный отморозок, и футболист нулевой!!!

00:17

bvb1987

дерево,и в голове опилки

00:13

L Osokin

дятел

00:09

Главпивстрой

да он на этом фото реально рептилоид с рен тв :)

00:06

suomi257

дебил

23:46 5 мая

Manted

дебил однако

23:30 5 мая

баламошка

Я тебя засужу!!!

23:28 5 мая

Vlad1992

не Бузи

23:15 5 мая

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