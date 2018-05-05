Дмитрий Тарасов: "Кто с кулаком придет, тот от кулака падет"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в Инстаграм неоднозначный комментарий. Команда после этой игры завоевала чемпионский титул.
"Кто с кулаком придет, тот от кулака падет", - написал игрок.
sm.forever
Реальный отморозок, и футболист нулевой!!!
00:17
bvb1987
дерево,и в голове опилки
00:13
L Osokin
дятел
00:09
Главпивстрой
да он на этом фото реально рептилоид с рен тв :)
00:06
suomi257
дебил
23:46 5 мая
Manted
дебил однако
23:30 5 мая
баламошка
Я тебя засужу!!!
23:28 5 мая
Vlad1992
не Бузи
23:15 5 мая