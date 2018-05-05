Дмитрий Тарасов: "Кто с кулаком придет, тот от кулака падет"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после матча 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) в Инстаграм неоднозначный комментарий. Команда после этой игры завоевала чемпионский титул.

"Кто с кулаком придет, тот от кулака падет", - написал игрок.