Дмитрий Тарасов: "Конечно, пенальти на совести арбитра"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов после ничьей с "Амкаром" (3:3) в матче 24-го тура чемпионата России отказался говорить о судействе. Он добавил, что команда сама виновата, что слишком глубоко села в оборону.

– О судействе говорить не буду. Пусть ошибки арбитров разбирают и наказывают за них специально обученные люди, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Тарасова. – Что касается матча, первые 15-20 минут играли вальяжно, но вскоре включились и могли забивать два гола еще до перерыва. Во втором тайме вышли вперед, но не удержали счет. Обидно.

– Почему не получилось удержать счет?

– Конечно, пенальти на совести арбитра, но и мы слишком глубоко сели в оборону в концовке. Нужно было играть умнее. На последних минутах "Амкар" пошел в навал и сравнял счет. Чорлуку пришлось менять из-за травмы. Защитникам сложно войти в такую игру.

– О чем говорили в раздевалке?

– Обсудили какие-то моменты, судейство. Но более подробный разбор будет на базе. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу с ЦСКА.

– Как оцениваешь свою форму?

– С каждой игрой чувствую себя увереннее. Чем больше игровой практики, тем лучше.

"СЭ" вел трансляцию матча "Локомотив" - "Амкар"