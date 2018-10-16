Дмитрий Тарасов: "Когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов подчеркнул, что его дети никогда не будут ни в чем нуждаться.

- Так всегда было и будет, когда у людей все хорошо, вокруг них будут плести интриги, раздувать сплетни и искать изъяны, которых нет, - написал в Инстаграме Тарасов. - Одно из моих правил - не давать никакой реакции, но когда во взрослый алчный мир пытаются вмешать моих детей (у меня две дочери: старшая Ангелина и младшая Милана), сдерживать себя становится трудно.

Запомните, я не из тех отцов, которые забивают на своих детей и мои дети никогда не будут ни в чем нуждаться.

Очень жаль, когда один из родителей, руководствуясь личными обидами, препятствует общению с ребёнком и забывает в этот момент о благополучии и психике дитя. Я все.

Попрошу вас, не знающих нас лично, не лезть туда, куда не следуют и заниматься своей жизнью и воспитанием своих детей. Они в этом нуждаются больше всего, чем незнакомый вам человек, о вымышленной ситуации которого вы знаете исключительно из желтых СМИ. У меня все прекрасно и вам желаю того же: гармонии, любви и успехов.

Ранее Сергей Жорин, адвокат бывшей жены Тарасова Оксаны, заявил, что футболист подал иск в суд, чтобы надавить на женщину и избежать уплаты долга по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.