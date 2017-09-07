Дмитрий Тарасов: "Книгу Зидана не стал бы причислять к серьезной литературе"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отметил, что свободное время посвящает чтению. Хавбек также добавил, что любит изучать психологию.
– Свободное время всегда стараюсь посвятить чтению, – цитирует RT Тарасова. – За это лето во время сборов успел прочитать две книги по психологии: Эрика Берна "Игры, в которые играют люди" и участника популярного шоу про экстрасенсов Виталия Гиберта "Моделирование будущего". Берн понравился больше, да и в целом я люблю изучать психологию. Еще ознакомился с автобиографией Зинедина Зидана. Читалось легко. Правда, эту книгу к серьезной литературе причислять бы не стал.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/427434-tarasov-kniga-psihologiya-zidan
Serenky25
С Дзюбой посоветуйся. Он классику читает
18:14