Дмитрий Тарасов: "Если все это читал бы, то, наверное, уже лежал бы в психушке"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". Хавбек отметил, что не читает информацию о своей личной жизни в СМИ.

– В интернете уже больше месяца обсуждают личную жизнь Тарасова. Удивительно, но если вбить в поисковик ваше имя, то вываливается куча статей с различных неспортивных ресурсов.

– Ничего удивительного. Я был женат на известном человеке. Ольга – популярная девушка с большим кругом общения, так что такой интерес к нашему расставанию легко объясним. Никто не знает, как на самом деле я к этому отношусь, пусть это останется при мне.

– Вы читаете эти статьи?

– Нет. Если все это читал бы и тем более как-то реагировал, то, наверное, уже лежал бы в психушке, а не в футбол играл.

– Репортеры из женских журналов не докучают?

– Всякое бывало – на первых порах даже следили за мной. Смешно. Но я сейчас совершенно спокоен. Время уносит все.

– Поклонники вашей бывшей супруги, судя по комментариям в инстаграме, довольно воинственные люди.

– Их право. Я научился сам и учу своих близких людей правильно реагировать на все это. Нет времени на тех, кто пишет гадости. Давно ничего этого не читаю. Не хочу отвечать и что-то кому-то доказывать. И вообще сколько людей меня ненавидит, столько и любит. Никому в жизни ничего плохого не делал. Буду спокойно идти дальше. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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