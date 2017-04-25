Дмитрий Тарасов: "Дополнительного настроя на матч с ЦСКА не нужно"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в преддверии матча 25-го тура чемпионата России против ЦСКА заявил, что во встрече с армейцами железнодорожники сделают все, чтобы победить. Также футболист отметил, что команда на данный момент не думает об игре в Кубке России против "Урала".

– Впереди большой матч, – цитирует сайт "Локомотива" Тарасова. – Все понимают, что это за игра, так что дополнительного настроя не нужно. Сделаем все, чтобы победить и показать хороший футбол.

– Упущенная победа над "Амкаром" психологически сказалась на команде?

– Нет, но все равно мы уже несколько дней тренируемся и обсуждаем ту игру, вспоминаем какие-то моменты. Вели 3:1 и не удержали победу. Ничья равносильна поражению.

– О финале Кубка уже думаете?

– Конечно. У тренеров уже есть план, как готовиться и как тренироваться. Но в любом случае следующая игра всегда самая важная. Так что сейчас сосредоточены на ЦСКА.

Напомним, что матч ЦСКА – "Локомотив" состоится завтра, 26 апреля, начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.