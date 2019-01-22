Дмитрий Тарасов: "Да, я пошел на понижение зарплаты по новому контракту"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов в интервью "СЭ" раскрыл детали нового контракта с железнодорожниками.

– Летом у вас была долгая история с продлением контракта. Вы действительно были готовы уйти из "Локомотива"?

– Да, у меня были варианты – и в России, и в другом чемпионате, не буду говорить, каком именно. Но в конце концов решил остаться.

– Почему?

– Потому что я тут уже девятый год. Мне все знакомо, "Локомотив" – мой дом родной. Я хотел остаться. Хорошо, что так сложилось, и я остался. Посмотрим, что будет дальше. О будущем пока разговаривать смысла нет, я об этом не думаю. Есть контракт, я его отработаю, а дальше будем решать уже.

– Правда, что вы серьезно упали в деньгах по новому контракту?

– Да, я пошел на понижение. Но не в два раза, как пишут об этом. Ничего такого в этом нет, я спокойно к этому отнесся. Были нюансы по сроку контракта.

– Контракт у вас на год или все-таки по системе "1+1"?

– Да, "1+1". Главное, что я не знал, с кем вести диалог по контракту. Каждый говорил, что отвечает именно он. Потом перевели на совет директоров. Странная ситуация, поэтому пришлось уехать со сборов. Но как только решилось, я вернулся. (Александр Рогулев)

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