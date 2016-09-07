Дмитрий Тарасов будет прооперирован в Риме

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который получил разрыв крестообразных связок колена, будет прооперирован в Риме. Об этом сообщает ТАСС. По итогам медобследования у 29-летнего хавбека сборной России диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим также, что Тарасов в третий раз в карьере порвал крестообразные связки.