20:14 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Тарасов будет прооперирован в Риме

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Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который получил разрыв крестообразных связок колена, будет прооперирован в Риме. Об этом сообщает ТАСС. По итогам медобследования у 29-летнего хавбека сборной России диагностирован разрыв передней крестообразной связки. Как правило, на восстановление от таких повреждений уходит около полугода. Отметим также, что Тарасов в третий раз в карьере порвал крестообразные связки.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3602722

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КОММЕНТАРИИ (2)
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механик39

Почему в Италии ,а не в районной поликлинике в Подмосковье ??.

21:17

klont

какой он к черту игрок сборной, балласт навязаннй хер знает кем

20:25

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