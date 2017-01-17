Дмитрий Тарасов: "Больше до возвращения в строй решил на трибунах не появляться"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов дал эксклюзивное интервью "СЭ". В нем он, среди прочего, рассказал, как пережил разрыв крестообразных связок. По словам хавбека, команде, чтобы избежать трудностей, нужно больше работать.

– Футбол продолжали смотреть?

– А как же. Это моя жизнь. Если по телевизору идет матч, уже не могу переключить канал. И себя отключить от футбола тоже не могу – даже если травма не позволяет выходить на поле.

– Да, вас видели и на играх "Локо". Правда, в последнее время реже.

– Могу рассказать почему.

– Давайте.

– У команды был сложный период, череда неудачных встреч. Я как раз вернулся из Италии и стал активно ходить на стадион. На табло то ничья, то поражение. Ну вот и решил на удачу пропустить следующий матч. Вдруг поможет. И действительно – стоило не пойти, как ребята победили. Больше до возвращения в строй решил на трибунах не появляться! Не знаю почему – ведь не суеверный, верю в Бога, а верующим людям такие вещи не очень правильно делать. Но все-таки футбол – особая история. У каждого есть какие-то свои фишки и ритуалы.

– Почему, на ваш взгляд, "Локомотиву" с таким трудом дается этот сезон?

– Каждый год задаем такие вопросы. Ответа нет. Точнее, он есть и звучит так: надо больше работать. Каждому игроку. Все, точка. А копаться – тот ушел, этот пришел, тренер не тот… Это все ерунда. Нужно, повторю, больше работать. Любому из нас. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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