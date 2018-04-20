Дмитрий Тарасов: "Антон Миранчук раньше Алексея уедет в хороший европейский клуб"

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов отметил, что Антон Миранчук пристально следит за игрой нападающего "ПСЖ" Неймара. По его словам, Антон раньше своего брата-близнеца Алексея перейдет в хороший европейский клуб.

- Миранчукам прочат в будущем европейские топ-чемпионаты. Согласны?

- Конечно. Мне кажется, Антон уедет первым – в какой-нибудь хороший европейский клуб. Вообще, они оба фанаты "Барсы". Антон пристально следит за Неймаром - постоянно смотрит какие-то ролики про него. Совсем скоро чемпионат мира. Ребята должны проявить себя, мне хочется, чтобы весь мир смотрел ролики с их участием!

- Посещает ли тебя предчувствие: к отпуску готовиться или к ЧМ-2018?

- Не думаю об этом совершенно. Все мысли о решающих матчах сезона. Надо пройти этот путь до конца. Знаю, что тренерский штаб сборной следит за всеми кандидатами. Если все сложится, и меня вызовут – буду счастлив. Если нет – меня ждет важнейшее событие: рождение ребенка. Переключусь на это. Но событие впереди – грандиозное! Людям надо просто поверить в нашу сборную. А игрокам – в свои силы. Все возможно.