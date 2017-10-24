Дмитрий Сычев: "Первое место "Локомотива" для меня не сюрприз"

Нападающий "Казанки", бывший капитан "Локомотива" Дмитрий Сычев подчеркнул, что для него не стало сюрпризом лидерство железнодорожников в чемпионате России. По его словам, важным фактором успеха клуба стала работа главного тренера Юрия Семина​.

– Первое место "Локомотива" для меня не сюрприз, – цитирует sportfm.ru Сычева. – Знаю опыт Семина, единая философия клуба направлена на достижение результата, что и привело к первому месту. Клуб работает как единый механизм. Радует посещаемость. Моя мечта – когда стадион "Черкизово" будет полон.