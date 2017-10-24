20:27 | Футбол — РФПЛ

Дмитрий Сычев: "Лимит в чемпионате России надо отменять"

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Нападающий "Казанки", бывший форвард "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сычев выразил мнение, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге нужно отменять. На данный момент команды могут выпускать на поле в матчах чемпионата России не больше шести иностранцев.

- Лимит в РФПЛ надо отменять. Нужна здоровая конкуренция - это одна из важнейших составляющих, - цитирует sportfm.ru Сычева. - Когда у тебя есть российский паспорт, ты снижаешь к себе требования. Это расхолаживает.

Дополнительная информация

https://sportfm.ru/news/sychyev-limit-v-rfpl-nado-otmenyat.html

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Материалы сюжета: Россия. Лимит раздора
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КОММЕНТАРИИ (1)
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MrRONcn

ему хорошо говорить - он свое отыграл.

20:50