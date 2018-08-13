Дмитрий Стоцкий: "Я знал, как действует "Уфа"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий прокомментировал победный результат против "Уфы" (1:0), а также поделился мнением о том, каково действовать против бывшей команды.

- Тяжелая игра выдалась, такую мы и ожидали. Я знал, как действует "Уфа" (смеется), если не ошибаюсь, команда не проигрывала девять матчей уже, так что рады полученным трем очкам. "Уфа" хотела выиграть, мы хотели выиграть, потому было много борьбы на поле.

- С вашим уходом "Уфа" сильно поменялась?

Думаю, что еще сильно не успела, действия все те же, может быть, что-то улучшают, но я не заметил особых изменений.

- Какие эмоции испытали?

Приятно вернуться, я здесь долго играл, чувствовал себя хорошо, теперь надо двигаться дальше, я – игрок уже другой команды. Меня там хорошо приняли, дальше, думаю, будет только лучше. (Иван УРАЛЬСКИЙ)

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