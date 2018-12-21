Дмитрий Стоцкий: "Выход в плей-офф Лиги Европы - это лишь промежуточный результат"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий в интервью "Известиям" назвал неплохой первую часть сезона. По его словам, команда достигла только промежуточных результатов, выйдя в плей-офф Лиги Европы.

– Не удивляет, что 12 очков "Краснодару" могло не хватить для выхода в плей-офф, в то время как тот же "Зенит" с 11-ю очками еще за тур до окончания группового этапа обеспечил себе первое место в квартете?

– Честно говоря, такой турнирный расклад стал для нас немного неожиданным. Весь групповой этап мы шли неплохо, но в итоге оказалось, что даже в последнем матче могли вылететь из Лиги Европы.

– Как можете оценить в целом выступления "Краснодара" на внутренней арене и в Лиге Европы в первой части сезона?

– Оценил бы этот отрезок как неплохой для нас. Мы решили задачу выхода в плей-офф Лиги Европы, идем в лидерах чемпионата России, продолжаем борьбу в Кубке страны. Но это лишь промежуточные результаты. Вся основная работа и борьба еще впереди. Сейчас надо нормально отдохнуть, потом еще лучше поработать на сборах и хорошо войти во вторую половину сезона.

– Многие конкуренты "Краснодара" за высокие места в РПЛ уже вылетели из еврокубков. Таким образом весной вас ждет больше матчей. Не помешает ли это в борьбе за титул?

– Не думаю, что это создаст нам какие-то проблемы. "Краснодар" уже давно привык к подобному графику, и это не должно нам помешать.