Дмитрий Стоцкий: "В нужное время проявили характер в матче с "Ахматом"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий после победы над "Ахматом" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что команда очень довольна результатом игры. Он также добавил, что две встречи на следующей неделе не станут сложностью для уфимцев.

Отметим, что 8 августа "Уфа" на выезде сыграет с "Амкаром" в рамках 5-го тура чемпионата России, а 12 августа дома примет "Ростов".

– Конечно, мы все были ряды, матч дался нелегко, пропустили ненужный гол, но нашли в себе силы, выиграли и очень довольны этим, – цитирует пресс-служба Федерации футбола и мини-футбола РБ Стоцкого. – В нужное время мы проявили характер, игра нам давалась после гола. Владели преимуществом, создавали моменты, один из них реализовали, почувствовали поддержку трибун, они нас погнали, где-то зарядили, все завелись и забили голы.

– Как получилось, что "Ахмат" не пропускал три матча, а тут сразу три гола в их ворота?

– Даже не знаю, просто игра так сложилась, никто не застрахован. Хоть какая оборона может допустить огрешности, случаются рикошеты, разные мячи залетают. Где-то нам тоже повезло, при третьем голе мяч прошел между ног игроку. А так у них приличная команда, не зря шла в лидерах, но со всеми можно играть. Чемпионат России – тяжелый турнир, здесь не знаешь, где потеряешь очки, а где наберешь.

– Почему была такая большая разница между первым и вторым таймами?

– Лично мне в первом тайме дышалось тяжело, или какие-то испарения были, жара, а так и мы двигались вяло, и "Ахмат". Думаю, им тоже было нелегко, во втором тайме солнце чуть снизилось, и полегче стало играть.

– Два голевых паса у вас, это наигранные комбинации?

– Каждый знает сильные стороны других, ребята идут в те точки, где чувствуют себя комфортно. Отрабатываем стандарты, с которых любая передача будет опасна. Не впервые делаю дубль из передач, последнее раз такое удавалось со "Спартаком".

– На следующей неделе будет сразу два матча, физически к этому готовы?

– У нас большая обойма игроков, если кто-то подустанет, то ребята выйдут со скамейки запасных, готовимся к игре. Во всем мире играют через два на третий день, нам это не даст сложности. И "Амкар", и "Ростов" являются организованными командами, тренерский штаб подскажет их сильные и слабые стороны.

Трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" // Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"