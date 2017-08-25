Дмитрий Стоцкий: "Уфа" едет на матч с "Анжи" побеждать, а не отбывать номер"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий в преддверии матча 8-го тура чемпионата против "Анжи" отметил, что команде очень нужны три очка. Он также добавил, что рад попаданию в состав сборной России на матч с "Динамо" и хочет показать себя с лучшей стороны.

– "Анжи" играет дома, думаю, у них будет утроенный настрой, – сказал в интервью клубной пресс-службе Стоцкий. – Они точно постараются добыть победу, но и мы туда едем не отбывать номер. Хотим выиграть, потому что давно не побеждали. Нам тоже очень нужны три очка.

Еще не разбирали их игру. Сергей Богданович подскажет нам, как лучше действовать. Посмотрим, какой будет план на игру, мы будем его использовать.

Вызов в сборную? Узнал об этом из интернета. Рад, что обратили на меня внимание и дали шанс показать себя с лучшей стороны.

Матч "Анжи" - "Уфа" пройдет сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.