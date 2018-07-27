Дмитрий Стоцкий: "Рад перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий после открытой тренировки рассказал о том, как перешел в новый клуб и какие задачи ставит для себя.

– Я играл против "Краснодара", знал, что здесь красавец-стадион, лучшая в России инфраструктура – подчеркнул Стоцкий. – Эта команда – с высокими задачами, всегда играет в еврокубках, стремится завоевать медали в России. Возник вариант с переходом, клубы договорились, и я этому очень рад. Я хорошо вошел в коллектив, атмосфера отличная. Думаю, на матчах будет еще лучше. Когда полный стадион – это космос.

– Какие цели вы ставите для себя лично?

– Скорее влиться в коллектив, помогать команде, чем могу. Любому футболисту хочется выходить в стартовом составе и играть. (Екатерина ПОТАПОВА)