Дмитрий Стоцкий: "Приятно бороться за высокие места, а не барахтаться в середине"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий, перебравшийся в краснодарский клуб из "Уфы", в интервью "Известиям" признался, что рад тому, что произошло с ним в этом году.

– Ранее "Краснодару" всегда чего-то не хватало, чтобы взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда готова к тому, чтобы переломить эту тенденцию?

– Это будет видно только после окончания сезона. Пока могу сказать лишь то, что мы идем по неплохому графику.

– А если говорить именно о менталитете?

– Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе "Краснодара". Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что мы делаем.

– Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из "Уфы" в "Краснодар"…

– Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой.