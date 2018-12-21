Дмитрий Стоцкий: "Приятно бороться за высокие места, а не барахтаться в середине"

Полузащитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий, перебравшийся в краснодарский клуб из "Уфы", в интервью "Известиям" признался, что рад тому, что произошло с ним в этом году.
– Ранее "Краснодару" всегда чего-то не хватало, чтобы взять трофей и пробиться в Лигу чемпионов. В этом сезоне команда готова к тому, чтобы переломить эту тенденцию?
– Это будет видно только после окончания сезона. Пока могу сказать лишь то, что мы идем по неплохому графику.
– А если говорить именно о менталитете?
– Мне тяжело судить, так как текущий сезон для меня первый в составе "Краснодара". Но кажется, что с менталитетом у нас все порядке. Надо просто больше работать и верить в то, что мы делаем.
– Для вас этот год можно назвать знаковым? Вы сделали серьезный шаг в своей карьере, перейдя из "Уфы" в "Краснодар"…
– Конечно, всегда приятнее бороться за высокие места, чем барахтаться в середине турнирной таблицы. Так что я очень рад тому, что со мной произошло в этом году. Но ни в коем случае нельзя расслабляться. Нужно прибавлять и работать над собой.
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https://iz.ru/825557/sevastian-terletckii/priiatno-borotsia-za-vysokie-mesta-ne-barakhtatsia-v-seredine