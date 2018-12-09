Дмитрий Стоцкий: "Краснодар" постарается догнать "Зенит"

Защитник "Краснодара" Дмитрий Стоцкий после ничьей против "Уфы" (1:1) заявил, что его команда весной поборется за чемпионство, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

- Игрой не доволен, потому что мы имели преимущество, моменты, а результат не очень, - отметил Стоцкий. - В первые минуты мы были не собраны, допускали простые ошибки, за это и поплатиись. Потом сравняли, давили соперника, но мяч не летел в ворота - 3 штанги. По игре мы заслуживали большего.

- Как оцените свою игру в "Краснодаре" за то время, что вы тут находитесь?

- Думаю, пока все идет неплохо. Постоянно набираем очки, идем к цели. Весной постараемся нажать и догнать "Зенит"

- На что рассчитываете в матче против "Севильи"?



- Будем играть в свой футбол и пытаться победить.

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