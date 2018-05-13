Дмитрий Стоцкий: "Краснодар" интересовался мной не один год"

Полузащитник Дмитрий Стоцкий, сменивший накануне "Уфу" на "Краснодар", поблагодарил болельщиков и клуб из Башкирии за поддержку.

В то же время 28-летний футболист пожелал теперь уже бывшей команде попасть в Лигу Европы в сезоне-2018/19, передает из Уфы спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ.

– В Уфе провел 3,5 года. Причем очень хороших, – сказал Стоцкий. – Меня всегда хорошо принимали в Уфе, всегда поддерживали болельщики, а я отдавал все силы в играх за команду. Даже немного обидно, что ухожу, но с другой стороны – я перехожу в российский топ-клуб. Я хочу развиваться и не останавливаться на достигнутом. Хочется уже скорее присоединиться к новой команде.

– Вы общались с болельщиками, они пожелали вам удачи. А что вы им скажете?

– Желаю прогресса команде. "Уфа" – молодой клуб, но развивается стремительными шагами. Надеюсь, еще и сегодня будет победа, а в следующем сезоне команда получит право играть в Лиге Европы. Думаю, это станет событием для всей республики.

– Расскажите, когда к вам появился предметный интерес со стороны "Краснодара"?

– Предметный интерес был уже не один год. Но клубы не могли договориться. Я продолжал делать свою работу, а вопросы трансфера – это не мои дела. Сейчас ситуация изменилась – удалось договориться. Думаю, все остались довольны, и я в том числе.

– Вам уже говорили, на какой позиции вас видят в "Краснодаре"?

– Думаю, у нас с главным тренером будет время это обсудить после медицинского обследования и подписания личного контракта. Могу сказать лично про себя – мне без разницы, где играть, главное – играть в футбол.

– Какие у вас первые ассоциации с "Краснодаром"?

– Это, конечно, инфраструктура – красавец стадион, база, хорошая посещаемость. Одним словом – это российский топ-клуб.​

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