Дмитрий Стоцкий: "Интерес ЦСКА? Узнал об этом из прессы, я игрок "Уфы"

Полузащитник "Уфы" Дмитрий Стоцкий рассказал, что узнал об интересе со стороны ЦСКА только из прессы. Ранее сообщалось, что хавбек может перейти в стан армейцев.

– Хотелось бы узнать подробности эпопеи с вашим возможным переходом в ЦСКА.

– Я узнал об этом из интернета, из прессы, – сказал Стоцкий. – На данный момент я игрок "Уфы", у меня долгосрочный контракт.

– Как отнеслись к интересу со стороны ЦСКА?

– Еще раз повторюсь – я игрок "Уфы". Зачем говорить об армейцах? (Павел ГУРЕВИЧ)

27-летний Стоцкий выступает за уфимский клуб с 2015 года. В текущем сезоне он провел семь матчей в чемпионате России и отдал три передачи.

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