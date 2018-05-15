Дмитрий Стоцкий: "Для меня переход в "Краснодар" – шаг вперед"

Полузащитник Дмитрий Стоцкий, перешедший из "Уфы" в "Краснодар", сказал, что рассчитывает проявить в новом клубе свои лучшие качества. Соглашение между 28-летним хавбеком и "быками" рассчитано до лета 2022 года.

– Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе, – цитирует пресс-служба "Краснодара" Стоцкого. – Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь "Краснодару" добиться лучшего результата в клубной истории.

Напомним, Стоцкий выступал за "Уфу" с 2015 по 2018 год. В чемпионате России-2017/18 он провел 28 матчей, забив 3 мяча и отдав 8 голевых передач.