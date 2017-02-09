Дмитрий Смирнов: "Посещают мысли о завершении карьеры"

Полузащитник "Арсенала" Дмитрий Смирнов с удивлением узнал о том, что клуб исключил его из заявки на сезон. 36-летний хавбек отметил, что задумывается о завершении карьеры в том случае, если не будет достойного предложения от другой команды.

– Контракт с "Арсеналом" я пока не расторгал, – сказал Смирнов. – С удивлением узнал из новостей, что меня отзаявили, даже не знаю, какой комментарий дать.

– В ближайшее время намерены поговорить с руководством?

– Да. В данный момент я исполняю свой контракт, тренируюсь с "Арсеналом-2". Что будет дальше, не знаю. Конкретного диалога с клубом пока не было.

– Занимаетесь поиском новой команды?

– Вариантов пока нет никаких. В моем возрасте уже стоит думать о завершении карьеры. И такие мысли посещают очень активно. (Сергей АСТАХОВ)